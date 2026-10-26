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Posté par M!ke.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Suicide SilenceSuicide Silence en drum-playthrough - 26/10

Ernie Iniguez, batteur de Suicide Silence, a publié une vidéo drum-playthrough pour "Reminders of hell". Le nouvel effort studio Graceless des américains est annoncé pour le 20 novembre. [plus d'infos]

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