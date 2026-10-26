Infos précédentes :
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- Suicide Silence altère sa personnalité
- Suicide Silence est à fond la mort
- Suicide Silence nous rappelle la fin
Posté par M!ke.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Suicide Silence en drum-playthrough - 26/10
Ernie Iniguez, batteur de Suicide Silence, a publié une vidéo drum-playthrough pour "Reminders of hell". Le nouvel effort studio Graceless des américains est annoncé pour le 20 novembre. [plus d'infos]
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