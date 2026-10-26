Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Klone - Black DaysKlone, brisé de ses chaînes - 26/10

Klone revient avec un nouvel opus le 14 mars 2027 via V2 Records, The moon is witness. Un extrait est dispo avec "Unchained" ci-après. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page