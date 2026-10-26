Infos précédentes :
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Posté par M!ke.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Klone, brisé de ses chaînes - 26/10
Klone revient avec un nouvel opus le 14 mars 2027 via V2 Records, The moon is witness. Un extrait est dispo avec "Unchained" ci-après. [plus d'infos]
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