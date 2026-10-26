Ce samedi 24 octobre, Turnstile investissait la place du National Mall près du Washington Monument dans la capitale américaine pour donner un concert caritatif gratuit dont les fonds récoltés iront à un organisme en soutien à la Palestine, au Liban et au Soudan. Une vidéo amateur a filmé l'intégralité du live donné par les originaires de Baltimore et qui a rassemblé une incroyable foule. [plus d'infos]

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