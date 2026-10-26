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Posté par M!ke.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Get the Shot-Merciless destructionGet the Shot crucifié - 26/10

Get the Shot a sorti vendredi dernier un nouvel EP, Crucifiction depiction, via Arising Empire. Le groupe en a profité pour sortir une vidéo pour "Prying eyes". [plus d'infos]

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