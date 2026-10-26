Infos précédentes :
- Get the Shot crucifié
- Motocultor Fest 2027 : +17 groupes
- Half Me en roi
- Get The Shot sort un EP le mois prochain
- Downstater sur la ligne d'arrivée
- Rattrapage tortureux pour Get The Shot
- Get The Shot va changer de chanteur
- Get The Shot dans un pit miséreux
- Mag #63 : Headcharger
- Get the Shot @ Superbowl of Hardcore
Posté par M!ke.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Modéré le 26/10/2026 à 08:00.
Get the Shot crucifié - 26/10
Get the Shot a sorti vendredi dernier un nouvel EP, Crucifiction depiction, via Arising Empire. Le groupe en a profité pour sortir une vidéo pour "Prying eyes". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires