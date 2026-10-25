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Posté par Ted.
Modéré le 25/10/2026 à 17:00.
Modéré le 25/10/2026 à 17:00.
Un invité de taille pour le Grand Paris Sludge 2027 - 25/10
Nick Oliveri et ses acolytes de Mondo Generator sont les premiers annoncés à l'affiche de la 5e édition du Grand Paris Sludge qui se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 mai 2027 à L'Empreinte de Savigny le Temple.
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