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Posté par Ted.
Modéré le 25/10/2026 à 17:00.
clegane Ocean of black thoughtsUn invité de taille pour le Grand Paris Sludge 2027 - 25/10

Nick Oliveri et ses acolytes de Mondo Generator sont les premiers annoncés à l'affiche de la 5e édition du Grand Paris Sludge qui se tiendra les samedi 29 et dimanche 30 mai 2027 à L'Empreinte de Savigny le Temple.

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