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Posté par Ted.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Gorilla BiscuitsGorilla Biscuits en roman graphique - 24/10

Gorilla Biscuits s'est associé avec Sumerian Comics pour la sortie d'un roman graphique intitulé Biscuit power écrit par Christopher Greenslate aux côté de CIV, chanteur du groupe. La touche graphique est de Chris Anderson, aidé de Vittorio Astone (couleurs) et Micah Myers (lettres, typo). Par ailleurs, un disque vinyle 7 pouces de 500 exemplaires, sera proposé en exclusivité via Revelation Records. Il contient deux titres inédits : "Biscuit power" et une reprise de "Sitting round at home" des Buzzcocks.
[us] Sumerian Comics: Site officiel  External ]

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