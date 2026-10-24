Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
The Offspring-SuperchargedUn Offspring malade - 24/10

Kevin Wasserman, aka Noodles, a annoncé se mettre en retrait des tournées de son groupe The Offspring en raison d'un sérieux et soudain problème de santé. Le groupe n'a pour l'heure pas encore annoncé qui le remplacera sur ses prochaines dates. OIn lui envoie plein de bonnes ondes dans cette période compliquée.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page