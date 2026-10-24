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Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Un Offspring malade - 24/10
Kevin Wasserman, aka Noodles, a annoncé se mettre en retrait des tournées de son groupe The Offspring en raison d'un sérieux et soudain problème de santé. Le groupe n'a pour l'heure pas encore annoncé qui le remplacera sur ses prochaines dates. OIn lui envoie plein de bonnes ondes dans cette période compliquée.
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