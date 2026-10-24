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Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
The Ghost Inside-Searching for solaceThe Ghost Inside provoque une avalanche live - 24/10

The Ghost Inside était à l'affiche du Vans Warped tour de Long Beach cette année. Les américains en proposent le live donné sur "Avalanche". Titre issu de Dear youth. [plus d'infos]

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The_Ghost_Inside_Dear_Youth
The Ghost Inside
LP : Dear youth
Label : Epitaph
Date de sortie : 17/11/2014
Avalanche
Move Me
Out of Control
With The Wolves
Mercy
Phoenix Flame
Dear Youth (Day 52)
Wide Eyed
My Endnote
The Other Half
Blank Pages

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