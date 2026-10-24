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Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Guilt Trip-Armour of angelsGuilt Trip, un par un à la maison - 24/10

Les mancuniens de Guilt Trip ont sorti une vidéo live pour "One by one" captée à Manchester le 18 octobre au New Century Hall. Le morceau est présent sur l'excellent Armour of angels. [plus d'infos]

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Guilt Trip-Armour of angels
Guilt Trip
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
Date de sortie : 05/06/2026
One by one
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven

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