Infos précédentes :
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- Wacken Open Air 2026
- Du lourd à l'Xtreme Fest
- Guilt Trip fait tourner le Hellfest
Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Guilt Trip, un par un à la maison - 24/10
Les mancuniens de Guilt Trip ont sorti une vidéo live pour "One by one" captée à Manchester le 18 octobre au New Century Hall. Le morceau est présent sur l'excellent Armour of angels. [plus d'infos]
Guilt Trip
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
Date de sortie : 05/06/2026
LP : Armour of angels
Label : Roadrunner
- Roadrunner (4049 hits)
Date de sortie : 05/06/2026
One by one
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven
Blood atonement
Cut from god
Dirt
Angel eyes
Veins
No love lost
Intermission
Burn
Suffer me
Resurrected (feat. Sonny Sandoval of P.O.D.)
The banner of heaven
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