Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Double actu chez MH - 24/10
Alors que Robb Flynn prenait la plume il y a quelques jours pour refermer le chapitre Unatøned, Machine Head a dévoilé un nouveau morceau surprise, "Sutures". Autre actualité concernant le combo, Reece Scruggs, l'ex-Havok, a annoncé son départ du groupe pour se rendre au chevet de son papa gravement malade. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires