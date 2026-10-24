Alors que Robb Flynn prenait la plume il y a quelques jours pour refermer le chapitre Unatøned, Machine Head a dévoilé un nouveau morceau surprise, "Sutures". Autre actualité concernant le combo, Reece Scruggs, l'ex-Havok, a annoncé son départ du groupe pour se rendre au chevet de son papa gravement malade. [plus d'infos]

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