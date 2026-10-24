Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
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The Plot in You oublié au Rock am Ring - 24/10
Le Rock am Ring a partagé la prestation de The Plot in You sur "Forgotten", un morceau extrait de son album éponyme sorti en juillet dernier. [plus d'infos]
The Plot In You
LP : The Plot In You
Label : Fearless Records
Date de sortie : 10/07/2026
LP : The Plot In You
Label : Fearless Records
- Fearless Records: site officiel (437 hits)
Date de sortie : 10/07/2026
Divide
Left behind
Forgotten
Closure
Don't look away
All that I can give
Been here before
Pretend
Spare me
Silence
You get one
Carved
Left behind
Forgotten
Closure
Don't look away
All that I can give
Been here before
Pretend
Spare me
Silence
You get one
Carved
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