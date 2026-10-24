Infos précédentes :
- Lumière éternelle et danse du diable des Four Horsemen
- MetallicA en mode sphéroïde
- Le battery de MetallicA repris
- MetallicA branché à Minneapolis
- MetallicA en rédemption
- L'ultime partie de l'été de Knocked Loose
- MetallicA noircit la capitale anglaise
- Les Mets en live
- L'été de Knocked Loose, partie 3
- L'été de Knocked Loose
Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
Lumière éternelle et danse du diable des Four Horsemen - 24/10
En résidence à la Sphère de Las Vegas depuis quelques jours/semaines maintenant, MetallicA continue d'alimenter sa chaîne YouTube avec des morceaux captés dans cette salle exceptionnelle. En voici les extraits "Lux Æterna", "Welcome home (Sanitarium)" et "Devil's dance". [plus d'infos]
MetallicA
LP : 72 seasons
Label : Blackened Recordings
Date de sortie : 14/04/2023
LP : 72 seasons
Label : Blackened Recordings
- Blackened Recordings: Site officiel (251 hits)
Date de sortie : 14/04/2023
72 seasons
Shadows follow
Screaming suicide
Sleepwalk my life away
You must burn!
Lux æterna
Crown of barbed wire
Chasing light
If darkness had a son
Too far gone?
Room of mirrors
Inamorata
Shadows follow
Screaming suicide
Sleepwalk my life away
You must burn!
Lux æterna
Crown of barbed wire
Chasing light
If darkness had a son
Too far gone?
Room of mirrors
Inamorata
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