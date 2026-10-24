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Posté par M!ke.
Modéré le 24/10/2026 à 08:00.
MetallicALumière éternelle et danse du diable des Four Horsemen - 24/10

En résidence à la Sphère de Las Vegas depuis quelques jours/semaines maintenant, MetallicA continue d'alimenter sa chaîne YouTube avec des morceaux captés dans cette salle exceptionnelle. En voici les extraits "Lux Æterna", "Welcome home (Sanitarium)" et "Devil's dance". [plus d'infos]

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Metallica - 72 seasons
MetallicA
LP : 72 seasons
Label : Blackened Recordings
Date de sortie : 14/04/2023
72 seasons
Shadows follow
Screaming suicide
Sleepwalk my life away
You must burn!
Lux æterna
Crown of barbed wire
Chasing light
If darkness had a son
Too far gone?
Room of mirrors
Inamorata





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