Les deux membres de Heckel & Jeckel et Laurent Kebous des Hurlements d'Léo ont monté un projet dénommé Svolta. Les premières productions divulguées par le trio sont des adaptations d'un titre de Kebous ("Y fait pas beau") et des HDL ("La malle en mai"). L'album devant sortir le 29 octobre, le trio jouera au Café Music de Mont-de-Marsan (Landes) le même jour. [plus d'infos]

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