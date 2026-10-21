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Posté par M!ke.
Modéré le 21/10/2026 à 08:00.
Motionless in White - Graveyard shiftRIP Motionless in White - 21/10

On te rassure tout de suite (ou pas ?), non, Motionless in White ne s'arrête pas. Le groupe a par contre mis en ligne un live de "R.I.P." donné au Forum de Los Angeles. Skylar Grey est venue sur scène pour accompagner le groupe à cette occasion. [plus d'infos]

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