Infos précédentes :
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- Paradise Lost muet comme une tombe
Posté par M!ke.
Modéré le 21/10/2026 à 08:00.
Modéré le 21/10/2026 à 08:00.
La sérénade de Paradise Lost - 21/10
Paradise Lost était au Wacken cette année. Le groupe en partage le live donné sur "Tyrants serenade". [plus d'infos]
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