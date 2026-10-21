Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 21/10/2026 à 08:00.
Paradise Lost-AscensionLa sérénade de Paradise Lost - 21/10

Paradise Lost était au Wacken cette année. Le groupe en partage le live donné sur "Tyrants serenade". [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page