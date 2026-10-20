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Posté par M!ke.
Modéré le 20/10/2026 à 08:00.
Enter Shikari-Lose your selfEnter Shikari en live, un âge d'or - 20/10

Enter Shikari a partagé un live intimiste de quatre titres. Il se visionne ci-après. Le groupe a annoncé il y a peu se mettre en hiatus à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2027. [plus d'infos]

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