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Posté par M!ke.
Modéré le 19/10/2026 à 08:00.
NightwishSéparation chez Nightwish - 19/10

Floor Jansen et Nightwish, c'est terminé. Ils ont annoncé leur séparation la semaine dernière. La chanteuse entend se consacrer à sa carrière solo. Le groupe prévoit de retourner en studio l'an prochain pour son prochain album.

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