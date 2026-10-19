Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 19/10/2026 à 08:00.
The Smashing PumpkinsThe Smashing Stars - 19/10

The Smashing Pumpkins ont sorti un nouveau morceau : "Black stars". Le morceau fait partie de la bande son du film The Hunger Games: sunrise on the reaping. Le groupe a collaboré à nouveau avec Butch Vig pour l'occasion, plus de 30 ans après leur dernier travail ensemble sur Siamese dream. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page