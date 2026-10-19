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Posté par M!ke.
Modéré le 19/10/2026 à 08:00.
Modéré le 19/10/2026 à 08:00.
The Smashing Stars - 19/10
The Smashing Pumpkins ont sorti un nouveau morceau : "Black stars". Le morceau fait partie de la bande son du film The Hunger Games: sunrise on the reaping. Le groupe a collaboré à nouveau avec Butch Vig pour l'occasion, plus de 30 ans après leur dernier travail ensemble sur Siamese dream. [plus d'infos]
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