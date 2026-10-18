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Fontaines D.C. a sorti vendredi Dopamine chamber , son cinquième opus. "Japan" a fait l'objet dun clip pour accompagner cette sortie. [ plus d'infos ]

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