Posté par Ted.
Modéré le 17/10/2026 à 12:00.
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Du lourd au SoC Fest 2027 - 17/10
Le South Of Chaos Festival se tiendra les 3 et 4 juillet 2027 à Millau (12) et a annoncé les premiers noms sur son affiche : I Am Morbid, Marduk, Vader, Misþyrming, Vomitory, Gorod, Towering, Mourir, ACOD, Numidian Killing Machine, Eternal Hunt. Il reste 11 groupes à annoncer.
Le South Of Chaos Festival se tiendra les 3 et 4 juillet 2027 à Millau (12) et a annoncé les premiers noms sur son affiche : I Am Morbid, Marduk, Vader, Misþyrming, Vomitory, Gorod, Towering, Mourir, ACOD, Numidian Killing Machine, Eternal Hunt. Il reste 11 groupes à annoncer.
[ southofchaos.fr: Site officiel ]
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