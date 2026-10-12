Mag #72 : 7 Weeks

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Modéré le 12/10/2026 à 17:39.
Infatigables arpenteurs des scènes françaises, c'est 7 Weeks que l'on retrouve en couv' après leur escapade anglaise pour enregistrer un disque et franchir un cap ! Parmi les autres groupes interviewés tu retrouves The Paulines, Benighted, Exsonvaldes, The Flynts, Galibot, Gluecifer et Trint Eastwood que l'on piège avec des questions cornéliennes ! Côté live, tu peux revivre les passages dans la capitale de Fear Factory et de Billy Corgan ou te frotter au métal du Muscadeath comme celui de Rise Of The Northstar. Outre une nouvelle rubrique (à découvrir), on a aussi chroniqué pas mal de disques dont ceux d'It It Anita, La Jungle, Neurosis, Jay Buchanan...
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