Posté par M!ke.
Modéré le 12/10/2026 à 14:00.
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Palaye Royale perdu en translation - 12/10
Amsterdamage, c'est le nom du prochain album de Palaye Royale, lequel sortira le 22 janvier 2027 chez Sumerian Records. Un avant-goût est disponible ici avec "Lost in translation". [plus d'infos]
Palaye Royale
LP : Amsterdamage
Label : Sumerian Records
Date de sortie : 22/01/2027
LP : Amsterdamage
Label : Sumerian Records
- Sumerian Records (861 hits)
Date de sortie : 22/01/2027
A little more
Confidant
Lost in translation
Amsterdamage
Hit the sky
Fiending!
Heaven can wait
Baby blue
Allergic to myself
Bat without wings
As the sun sets
Déjà là
Confidant
Lost in translation
Amsterdamage
Hit the sky
Fiending!
Heaven can wait
Baby blue
Allergic to myself
Bat without wings
As the sun sets
Déjà là
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