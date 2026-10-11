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Posté par M!ke.
Modéré le 11/10/2026 à 14:00.
Modéré le 11/10/2026 à 14:00.
Fit for a King fait dans le sale - 11/10
"Dirt", nouveau single de Fit for a King, se découvre dans la suite. Un titre qui sera présent sur la version Deluxe de Lonely God sorti l'an dernier et dont la sortie est prévue pour le 30 octobre chez Solid State Records. Deux autres morceaux seront également présents sur la galette. [plus d'infos]
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