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Posté par M!ke.
Modéré le 11/10/2026 à 14:00.
Parkway DriveParkway Drive en prière à l'opéra - 11/10

En juin 2025, Parkway Drive investissait le cadre mythique de l'Opéra de Sydney pour donner un concert accompagné d'un orchestre symphonique. Le concert donné à l'occasion de cette soirée magique va donner lieu à la sortie en physique de Home, prévue pour le 4 décembre. Courant novembre, des projections seront également prévues dans quelques cinémas dans le monde. L'extrait pour "Prey" se découvre ci-après. [plus d'infos]

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