Posté par Ted.
Modéré le 10/10/2026 à 16:58.
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The Mars Volta sort un live - 10/10
Des nouvelles du côté de The Mars Volta avec la présentation de "Reina tormenta / Enlazan las tinieblas", un single et 3e extrait de Lucro sucio; unfinished business, un album live qui sortira le 20 novembre via Inside Out Music. Les deux premiers extraits sont aussi en écoute à la suite. [plus d'infos]
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