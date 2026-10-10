Posté par M!ke.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
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Rammstein sous le soleil (de nuit) de Mexico - 10/10
Le Live in Mexico City de Rammstein déboule dans les salles obscures le 4 novembre, avant une sortie plus large en physique le 20 novembre. Tiré de ce live, les allemands en ont dévoilé "Sonne". Et évidemment, comme à leur habitude, on en prend plein les mirettes ! [plus d'infos]
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