Posté par M!ke.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
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Wage War complexé de Dieu - 10/10
Le nouveau Wage War, Landfall, est dans les bacs. Le groupe en a réalisé un clip pour "God complex" pour accompagner cette sortie. [plus d'infos]
Wage War
LP : Landfall
Date de sortie : 09/10/2026
LP : Landfall
Date de sortie : 09/10/2026
Landfall
Sweet dreams
Silk
Figure 8
God complex
Stay with me
Silence has spoken
Way of pain
Red dot
Blindfold
Spellbound
Song of the swamp
Silhouette
Sweet dreams
Silk
Figure 8
God complex
Stay with me
Silence has spoken
Way of pain
Red dot
Blindfold
Spellbound
Song of the swamp
Silhouette
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