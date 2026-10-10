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Posté par M!ke.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
Power TripPower Trip is back ! - 10/10

Power Trip a lâché deux nouveaux brulots avec "Precinct 3" et "Scavenger". Il s'agit des deux premiers nouveaux titres depuis le décès de leur iconique frontman Riley Gale en août 2020. [plus d'infos]

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