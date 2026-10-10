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Power Trip a lâché deux nouveaux brulots avec "Precinct 3" et "Scavenger". Il s'agit des deux premiers nouveaux titres depuis le décès de leur iconique frontman Riley Gale en août 2020. [ plus d'infos ]

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