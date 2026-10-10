Posté par M!ke.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
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Thrown sur la brèche - 10/10
Thrown était à l'affiche du Vainstream cette année. L'orga du fest en propose l'extrait "On the verge" tiré de leur album Excessive guilt. Autre actu du groupe, les anglais sortent leur prochain album Unwanted le 6 novembre via Arising Empire. Le morceau-titre est ici. [plus d'infos]
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