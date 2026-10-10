Infos précédentes :
- Walls of Jericho jusqu'à la mort
- Walls of Jericho au sein de l'agence
- Erreur système en vue pour Walls of Jericho
- Walls of Jericho @ Superbowl of Hardcore
- Le Hellfest sous l'oeil d'Arte.tv
- L'Affiche du Superbowl Of Hardcore 2025
- Les commodités de Capra
- Nervosa en pleine évasion
- La prog complète de l'Xtreme Fest
- Xtreme Fest : 6 premiers noms !
Posté par M!ke.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
Walls of Jericho jusqu'à la mort - 10/10
Nouvel extrait de System error: humanity, le prochain Walls of Jericho prévu pour le 13 novembre chez Napalm Records, avec ce titre "True til' death". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires