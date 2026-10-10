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Posté par M!ke.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
Quand les kids étaient jeunes et OK - 10/10
The Offspring proposent la captation live de leur tube "The kids aren't alright" lors de leur set du When We Young Festival de l'an dernier. [plus d'infos]
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