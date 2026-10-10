Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 10/10/2026 à 14:00.
The Offspring-SuperchargedQuand les kids étaient jeunes et OK - 10/10

The Offspring proposent la captation live de leur tube "The kids aren't alright" lors de leur set du When We Young Festival de l'an dernier. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page