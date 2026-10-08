Enter Shikari a sorti un single écrit pendant l'enregistrement de Lose you self (publié en avril dernier) qui s'intitule "Higher ground". Ce morceau avait été écarté de l'album au départ, puis a été finalisé par la suite. Le groupe s'arrêtera de jouer (définitivement ?) le 31 décembre 2027. [plus d'infos]

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