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Posté par Ted.
Modéré le 08/10/2026 à 08:00.
Modéré le 08/10/2026 à 08:00.
Enter Shikari sort un morceau surprise - 08/10
Enter Shikari a sorti un single écrit pendant l'enregistrement de Lose you self (publié en avril dernier) qui s'intitule "Higher ground". Ce morceau avait été écarté de l'album au départ, puis a été finalisé par la suite. Le groupe s'arrêtera de jouer (définitivement ?) le 31 décembre 2027. [plus d'infos]
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