FanXoa (ex-Bérurier Noir, ex-Molodoï, No Suicide Act) expose depuis vendredi une sélection de ses œuvres graphiques à l'artothèque de la Maison du Livre de l'Image et du Son de Villeurbanne (69). Une présentation de Rock'n'roll Guérilla, visible jusqu'au 12 décembre, dont l'entrée est libre et gratuite, se trouve au bout du lien ci-dessous.

[ Rock'n'roll Guérilla ]

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