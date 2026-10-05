Infos précédentes :
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- L'appel démoniaque des Spitters
- Bring Me The Fontaines D.C.
- Fontaines DC en exclu
Posté par M!ke.
Modéré le 05/10/2026 à 08:00.
Modéré le 05/10/2026 à 08:00.
Dans la langue de Fontaines D.C. - 05/10
Fontaines D.C. sort Dopamine chamber le 16 octobre. "Tongue" a fait l'objet d'un clip. [plus d'infos]
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