Infos précédentes :
- Amon Amarth à l'écoute
- Amon Amarth à huit pattes
- Amon Amarth réveille le père
- Amon Amarth acoustique
- Amon Amarth tient la vague
- Amon Amarth clippe des bouts de Berserker
- Amon Amarth joue son dieu du tonnerre au BOA
- Le Wacken est complet
- Amon Amarth clippe les saxons et vickings
- Le Summer Breeze s'annonce (déjà)
Posté par M!ke.
Modéré le 05/10/2026 à 08:00.
Modéré le 05/10/2026 à 08:00.
Amon Amarth à l'écoute - 05/10
Le nouvel opus d'Amon Amarth est sorti vendredi dernier chez Metal Blade. The allfather awakes s'écoute en intégralité ci-après. [plus d'infos]
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