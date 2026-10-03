Posté par Phase.
Modéré le 03/10/2026 à 08:00.
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Hidden Phase dévoile un single et annonce un EP - 03/10
Le duo français Hidden Phase a sorti "Endless night", premier single et clip officiel qui introduit Nihil obstat, un EP de quatre titres prévu pour le 4 décembre.
Le duo français Hidden Phase a sorti "Endless night", premier single et clip officiel qui introduit Nihil obstat, un EP de quatre titres prévu pour le 4 décembre.
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