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Posté par M!ke.
Modéré le 30/09/2026 à 08:00.
Modéré le 30/09/2026 à 08:00.
Tournée des stades 2027 pour le gang de Des Moines - 30/09
Slipknot a annoncé une tournée des stades en Amériques du Nord et du Sud en 2027 et une date unique européenne à date à Wembley le 3 juillet prochain. Reste à savoir si la bande à Corey passera par notre Hexagone l'an prochain... Probablement le Hellfest pour la vingtième édition ? [plus d'infos]
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