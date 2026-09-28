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Posté par M!ke.
Modéré le 28/09/2026 à 08:00.
Pearl Jam-Dark matterNouvelle figure derrière les fûts chez Pearl Jam - 28/09

Lors d'une récente date, Pearl Jam a performé avec Abraham Laboriel Junior à la batterie. Il s'agit du batteur de tournée de Sir Paul McCartney. Il semblerait donc qu'il soit l'heureux élu pour reprendre le poste laissé vacant par Matt Cameron.

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