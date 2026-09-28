Infos précédentes :
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- Tom Morello compose avec son fils
- Jane Against the Machine
- Rage Against The Def Leppard
Posté par M!ke.
Modéré le 28/09/2026 à 08:00.
Modéré le 28/09/2026 à 08:00.
Conquis par ce Morello ? - 28/09
Tom Morello (RATM, Audioslave, Prophets of Rage, The Nightwatchman, etc.) a livré son premier album solo Everyone gets everything they want vendredi dernier. En support de la sortie, l'artiste a clippé le morceau de sa collaboration avec Kneecap, "Unconquered". [plus d'infos]
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