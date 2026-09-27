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Posté par M!ke.
Modéré le 27/09/2026 à 08:00.
Modéré le 27/09/2026 à 08:00.
Paradise Lost en lyric-vidéo - 27/09
Paradise Lost a sorti une édition limitée deluxe de son dernier album, Ascension. Le groupe en a publié une lyric-vidéo pour le morceau "This stark town". [plus d'infos]
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