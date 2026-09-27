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Posté par M!ke.
Modéré le 27/09/2026 à 08:00.
Modéré le 27/09/2026 à 08:00.
L'apocalypse selon BFMV - 27/09
Bullet For My Valentine a annoncé la sortie de son prochain album long format. Social apocalypse sortira le 19 mars 2027. Trackliste et artwork se découvrent dans la fiche disque. Et le morceau-titre qui ouvre l'album a fait l'objet d'un clip. [plus d'infos]
Bullet For My Valentine
LP : Social apocalypse
Date de sortie : 19/03/2027
LP : Social apocalypse
Date de sortie : 19/03/2027
Social apocalypse
In the absence of you (Feat. Chrissy Costanza)
I don't trust tomorrow (Feat. Will Ramos)
Here without you
Acid rain
Fragile
Cvlt
Masquerade
Read between the lines
Enough is never enough
In the absence of you (Feat. Chrissy Costanza)
I don't trust tomorrow (Feat. Will Ramos)
Here without you
Acid rain
Fragile
Cvlt
Masquerade
Read between the lines
Enough is never enough
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