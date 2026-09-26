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Posté par M!ke.
Modéré le 26/09/2026 à 14:00.
Suicide SilenceSuicide Silence de sortie - 26/09

Suicide Silence sortira son nouvel effort studio, Graceless, le 20 novembre chez Century Media. En voici le clip du single "Make your exit" comme avant-goût. [plus d'infos]

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