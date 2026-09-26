Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Suicide Silence sortira son nouvel effort studio, Graceless , le 20 novembre chez Century Media . En voici le clip du single "Make your exit" comme avant-goût. [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]