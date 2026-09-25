Posté par M!ke.
Modéré le 25/09/2026 à 08:00.
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Fin de tournée US pour Muse - 25/09
Muse a bouclé la partie nord-américaine de sa tournée en support de son nouvel album The Wow! signal et les anglais en livre une vidéo récap'. Ils seront à Paris à La Défense Arena le 27 novembre et à Montpellier les 3 et 4 décembre dans l'enceinte de la Sud de France Arena. [plus d'infos]
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