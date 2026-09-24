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Posté par M!ke.
Modéré le 24/09/2026 à 08:00.
Linkin ParkLa lourde couronne portée par LP à São Paulo - 24/09

Linkin Park a partagé la version live de son titre qui les a vu renaître après 7 ans de mise en sommeil, "Heavy is the Crown". Captée à São Paulo. [plus d'infos]

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