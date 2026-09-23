Pour célébrer ses 10 années d'existence, Bitume Prods réunit 21 groupes autour de Bitume profond, une compilation anniversaire disponible dès maintenant en double CD digisleeve et sur toutes les plateformes de streaming. Dans cette compilation, les 21 formations revisitent chacune un morceau issu du catalogue du label, offrant une nouvelle lecture de titres qui ont marqué l'histoire du label au cours de ces dix dernières années.

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