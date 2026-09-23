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Posté par M!ke.
Modéré le 23/09/2026 à 08:00.
Ministry - Enjoy The Quiet - Live At Wacken 2012Ministry en clip singulier - 23/09

Ministry a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album Hate to go - Take out or delivery, à paraître le 30 octobre chez Cleopatra Records, "Singularity". [plus d'infos]

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