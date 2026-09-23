Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 23/09/2026 à 08:00.
Landmvrks - The darkest place I've ever beenLa créature Landmvrks au RaR - 23/09

Le Rock am Ring a partagé la prestation donnée par nos frenchies de Landmvrks sur "Creature" cet été. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter -
Landmvrks - The darkest place I've ever been
Landmvrks
LP : The darkest place I've ever been
Label : Arising Empire
Style : Metalcore
Date de sortie : 25/04/2025
The darkest place I've ever been
Creature
A line in the dust
Blood red
Sulfur
Sombre 16
The great unknown
La valse du temps
Deep inferno
Requiem
Funeral

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page