Posté par M!ke.
Modéré le 23/09/2026 à 08:00.
Modéré le 23/09/2026 à 08:00.
La créature Landmvrks au RaR - 23/09
Le Rock am Ring a partagé la prestation donnée par nos frenchies de Landmvrks sur "Creature" cet été. [plus d'infos]
Landmvrks
LP : The darkest place I've ever been
Label : Arising Empire
Style : Metalcore
Date de sortie : 25/04/2025
LP : The darkest place I've ever been
Label : Arising Empire
- Arising Empire: Site officiel (282 hits)
Style : Metalcore
Date de sortie : 25/04/2025
The darkest place I've ever been
Creature
A line in the dust
Blood red
Sulfur
Sombre 16
The great unknown
La valse du temps
Deep inferno
Requiem
Funeral
Creature
A line in the dust
Blood red
Sulfur
Sombre 16
The great unknown
La valse du temps
Deep inferno
Requiem
Funeral
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires