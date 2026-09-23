Infos précédentes :
- At the Gates en hommage à Tomas
- At The Gates dans un vide dissonant
- Le masque de la fièvre d'At The Gates
- At the Gates en deuil
- Le chanteur d'ATG en lutte pour la vie
- At the Gates annule toutes ses dates
- Dååth silencieux
- At the Gates à nouveau avec un père fondateur
- At The Gates jardine
- La grande tromperie d'In Flames
Posté par M!ke.
Modéré le 23/09/2026 à 08:00.
Modéré le 23/09/2026 à 08:00.
At the Gates en hommage à Tomas - 23/09
Près d'un an après le tragique décès prématuré de son iconique frontman Tomas Lindberg d'un cancer, At the Gates propose une vidéo animée pour le premier single "The fever mask" issu de son dernier album The ghost of a future dead. [plus d'infos]
At the Gates
LP : The ghost of a future dead
Label : Century Media
Date de sortie : 24/04/2026
LP : The ghost of a future dead
Label : Century Media
- Century Media (995 hits)
Date de sortie : 24/04/2026
The fever mask
The dissonant void
Det oerhörda
A ritual of waste
In dark distorition
Of interstellar death
Tomb of heaven
Parasitical hive
The unfathomable
The phantom gospel
Förgängligheten
Black hole emission
The dissonant void
Det oerhörda
A ritual of waste
In dark distorition
Of interstellar death
Tomb of heaven
Parasitical hive
The unfathomable
The phantom gospel
Förgängligheten
Black hole emission
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