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Posté par M!ke.
Modéré le 23/09/2026 à 08:00.
At the Gates-The ghost of a future deadAt the Gates en hommage à Tomas - 23/09

Près d'un an après le tragique décès prématuré de son iconique frontman Tomas Lindberg d'un cancer, At the Gates propose une vidéo animée pour le premier single "The fever mask" issu de son dernier album The ghost of a future dead. [plus d'infos]

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At the Gates-The ghost of a future dead
At the Gates
LP : The ghost of a future dead
Label : Century Media
Date de sortie : 24/04/2026
The fever mask
The dissonant void
Det oerhörda
A ritual of waste
In dark distorition
Of interstellar death
Tomb of heaven
Parasitical hive
The unfathomable
The phantom gospel
Förgängligheten
Black hole emission

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