Posté par M!ke.
Modéré le 22/09/2026 à 08:00.
Modéré le 22/09/2026 à 08:00.
La vie moderne d'Holding Absence - 22/09
Holding Absence vient de sortir son nouvel opus Modern life is lonely chez Sumerian Records ce vendredi. Il s'écoute dans son entièreté ci-après. [plus d'infos]
Holding Absence
LP : Modern life is lonely
Label : Sumerian Records
Date de sortie : 18/09/2026
LP : Modern life is lonely
Label : Sumerian Records
- Sumerian Records (801 hits)
Date de sortie : 18/09/2026
Reanimate
Reflection
Heaven
Modern life is lonely
Take me with you
Shells_like_us.int
Whisper of a dream
Lucid love
Scorched earth
Lullaby.int
Kyoto snow
Reflection
Heaven
Modern life is lonely
Take me with you
Shells_like_us.int
Whisper of a dream
Lucid love
Scorched earth
Lullaby.int
Kyoto snow
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires