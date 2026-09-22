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Reanimate Reflection Heaven Modern life is lonely Take me with you Shells_like_us.int Whisper of a dream Lucid love Scorched earth Lullaby.int Kyoto snow

LP : Modern life is lonely: Sumerian RecordsDate de sortie : 18/09/2026

Holding Absence vient de sortir son nouvel opus Modern life is lonely chez Sumerian Records ce vendredi. Il s'écoute dans son entièreté ci-après. [ plus d'infos ]

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