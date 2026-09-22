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Posté par M!ke.
Modéré le 22/09/2026 à 08:00.
Orbit Culture-Death above lifeOrbit Culture en Dieu nucléaire - 22/09

Orbit Culture a dévoilé un nouveau morceau : "Nuclear God". Le morceau sera présent sur Death above life attendu pour le 9 octobre chez Century Media. [plus d'infos]

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Orbit Culture-Death above life
Orbit Culture
LP : Death above life
Label : Century Media
Date de sortie : 09/10/2026
Inferna
Bloodhound
Inside the waves
The tales of war
Hydra
Nerve
Death above life
The storm
Neural collapse
Nuclear God
The path I walk (feat. Tina Guo)

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