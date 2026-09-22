Infos précédentes :
- Orbit Culture en Dieu nucléaire
- Du Orbit Culture du Bloodstock
- Orbit Culture @ GMM
- Orbit Culture aliéné au Graspop
- Orbit Culture plus fort que la mort
- Orbit Culture envoie du son
- La mort plus forte que la vie pur Orbit Culture
- Orbit Culture et les contes de guerre
- Orbit Culture de l'intérieur
- Pendant qu'Orbit Culture sert en live
Posté par M!ke.
Modéré le 22/09/2026 à 08:00.
Modéré le 22/09/2026 à 08:00.
Orbit Culture en Dieu nucléaire - 22/09
Orbit Culture a dévoilé un nouveau morceau : "Nuclear God". Le morceau sera présent sur Death above life attendu pour le 9 octobre chez Century Media. [plus d'infos]
Orbit Culture
LP : Death above life
Label : Century Media
Date de sortie : 09/10/2026
LP : Death above life
Label : Century Media
- Century Media (1001 hits)
Date de sortie : 09/10/2026
Inferna
Bloodhound
Inside the waves
The tales of war
Hydra
Nerve
Death above life
The storm
Neural collapse
Nuclear God
The path I walk (feat. Tina Guo)
Bloodhound
Inside the waves
The tales of war
Hydra
Nerve
Death above life
The storm
Neural collapse
Nuclear God
The path I walk (feat. Tina Guo)
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires